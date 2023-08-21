دبلوماسي يمني يوجة رسالة إلى الوسيط العماني..تفاصيل

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انتقد سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان, تجاهل الوسيط العماني للحكومة الشرعية وحصر لقاءاته العلنية مع مليشيا الحوثي التابعة لإيران . وقال ياسين في منشور على صفحته بالفيسبوك رصدها محر رمأرب برس: الوسيط السياسي لا بد أن يسمع من الأطراف المتحاربة ويتواصل مع الجميع ، بينما نلاحظ أن الاشقاء العمانيين لا يلتقون سوى مع الحوثي ولا يتواصلون سوى مع الحوثي في ذهاب وإياب من وإلى صنعاء.
” واستدرك ياسين” ولم نشهد خلال الفترة الماضية، التي يتم فيها تناقل الإخبار عن وساطات عمانية، أي لقاء رسمي أو شبه رسمي للأشقاء العمانيين مع الحكومة الشرعية”.
وتابع: “هذا الأمر يحتاج فعلاً إلى تفسير فقد عهدنا الأشقاء العمانيين أصحاب حكمة ، مع أملنا أن لا تعصف مشاكل المنطقة وحساباتها بأي أمل فيما تبقى من مخزون للحكمة في هذه المنطقة”. حد قوله