مجلس النواب يبلغ الرئاسة اليمنية: كل الاتفاقيات التي يتم ابرامها وزراء او محافظين مع دول اخرى تعتبر في حكم العدم وليست ملزمة للدولة. رغم معارضة أعضاء في مجلس النواب.. الحكومة الشرعية توافق على مشروع إنشاء شركة اتصالات مشتركة .. ما هي أسباب إغلاق المليشيات لثاني أهم معهد لتعليم اللغة الانجليزية في صنعاء؟ بعد اتساع عمليات القتل وسفك الدماء... بيان عاجل من وزارة الأوقاف لمكاتب الارشاد والخطباء شباب يرسمون مستقبل اليمن بانعقاد مؤتمر ريادة الأعمال الشبابي الأول متجاوزا النصر والإتحاد والأهلي.. الهلال يحسم الصفقة الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين مخطط إسرائيلي يستهدف القدس الشرقية لخمس سنوات قادمة الرئيس يقص الشريط لمشروع سيكون ''أحد أكبر الإستثمارات السياحية'' في اليمن بتكلفة 100 مليون دولار.. تفاصيل العليمي يضع حجر الأساس لمشروع ''استراتيجي'' في عاصمة محافظة المهرة كهرباء عدن خارج نطاق الخدمة ومناشدات لم تلق استجابة !
أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين الموافق 21/اغسطس آب موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، مع شركة إماراتية، رغم معارضة أعضاء في البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس معين عبد الملك، لبحث تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، وفقا لوكالة سبا الرسمية.
وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء ناقش مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
ووافق مجلس الوزراء على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي
هذا واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، على ضوء المستجدات الاخيرة، والجهود المبذولة لقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وتجاوز التحديات القائمة.