الإثنين 21 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفادت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في مصفوفة النزوح التابعة لها سجلت قرابة 21 أسرة تتألف من 126 شخص، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته الاثنين الموافق 21 من أغسطس الجاري إطلع عليه مأرب برس في التقرير أن أغلب حالات النزوح خلال فترة التقرير، كانت في مأرب وبعدد 9 أسر (داخلية ومن محافظة إب)، تليها شبوة بـ5 أسر (أتت من محافظتي مأرب والبيضاء)، ثم تعز التي سجلت نزوح داخلي لأربع أسر. ويمثل عدد النازحين خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً بنسبة حوالي 186% عن الأسبوع السابق له والمحدد بالفترة (6 - 12) أغسطس 2023، والذي شهد نزوح 60 أسرة مكونة من 360 شخص.

واعتبرت المصفوفة أن هذا النزوح ،هو أقل مستوى نزوح داخلي منذ مطلع يوليو الماضي. ووصل عدد النازحين داخلياً في اليمن منذ مطلع العام 2023 وحتى الـ19 من أغسطس الجاري، إلى 4.078 أسرة وبعدد 24.468 شخص، وفق البيانات المسجلة لدى منظمة الهجرة الدولية.

وأشارت إلى أن عدد النازحين خلال الأسبوع الماضي، شهد انخفاضاً بنسبة حوالي 186% عن الأسبوع السابق له، والذي شهد نزوح 60 أسرة مكونة من 360 شخص.