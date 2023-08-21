الهجرة الدولية" تعلن عن نزوح داخلي جديد ..تفاصيل الحوثيون يغلقون أهم معهد لتعلم اللغة الإنجليزية بصنعاء..تفاصيل بعد اتساع عمليات القتل وسفك الدماء... بيان عاجل من وزارة الأوقاف لمكاتب الارشاد والخطباء شباب يرسمون مستقبل اليمن بانعقاد مؤتمر ريادة الأعمال الشبابي الأول متجاوزا النصر والإتحاد والأهلي.. الهلال يحسم الصفقة الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين مخطط إسرائيلي يستهدف القدس الشرقية لخمس سنوات قادمة الرئيس يقص الشريط لمشروع سيكون ''أحد أكبر الإستثمارات السياحية'' في اليمن بتكلفة 100 مليون دولار.. تفاصيل العليمي يضع حجر الأساس لمشروع ''استراتيجي'' في عاصمة محافظة المهرة كهرباء عدن خارج نطاق الخدمة ومناشدات لم تلق استجابة ! مسام يواصل تطهير الأراضي اليمنية من كارثة ألغام الحوثي
أفادت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في مصفوفة النزوح التابعة لها سجلت قرابة 21 أسرة تتألف من 126 شخص، خلال الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته الاثنين الموافق 21 من أغسطس الجاري إطلع عليه مأرب برس في التقرير أن أغلب حالات النزوح خلال فترة التقرير، كانت في مأرب وبعدد 9 أسر (داخلية ومن محافظة إب)، تليها شبوة بـ5 أسر (أتت من محافظتي مأرب والبيضاء)، ثم تعز التي سجلت نزوح داخلي لأربع أسر. ويمثل عدد النازحين خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً بنسبة حوالي 186% عن الأسبوع السابق له والمحدد بالفترة (6 - 12) أغسطس 2023، والذي شهد نزوح 60 أسرة مكونة من 360 شخص.
واعتبرت المصفوفة أن هذا النزوح ،هو أقل مستوى نزوح داخلي منذ مطلع يوليو الماضي. ووصل عدد النازحين داخلياً في اليمن منذ مطلع العام 2023 وحتى الـ19 من أغسطس الجاري، إلى 4.078 أسرة وبعدد 24.468 شخص، وفق البيانات المسجلة لدى منظمة الهجرة الدولية.
وأشارت إلى أن عدد النازحين خلال الأسبوع الماضي، شهد انخفاضاً بنسبة حوالي 186% عن الأسبوع السابق له، والذي شهد نزوح 60 أسرة مكونة من 360 شخص.