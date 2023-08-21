الحوثيون يغلقون أهم معهد لتعلم اللغة الإنجليزية بصنعاء..تفاصيل

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أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على إغلاق ثاني أهم معهد لتعليم اللغة الإنجليزية في العاصمة المختطفة صنعاء؛ بذريعة تنظيمه حفل تخرج دون أخذ إذن منها.
وذكرت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي أغلقت معهد "سيدز" لتعليم اللغة الإنجليزية الكائن في شارع الدائري- تقاطع كنتاكي (وسط العاصمة)، بذريعة تنظيم المعهد حفل تخرج دون أخذ إذن من نادي الخريجين التابع لها.
وتشن مليشيا الحوثي، حملات مستمرة على معاهد تدريس اللغة الإنجليزية، زاعمة أنها باتت "وكرًا للفساد الأخلاقي"، ومنبعًا لما تسميه "الحرب الناعمة"، ووسيلة لتصدير الثقافة الأمريكية في البلاد، حسب زعمها.