الرئيس يقص الشريط لمشروع سيكون ''أحد أكبر الإستثمارات السياحية'' في اليمن بتكلفة 100 مليون دولار.. تفاصيل

الإثنين 21 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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افتتح الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، المرحلة الاولى من مشروع مدينة المارينا السياحية والسكنية، كما وضع حجر اساس مشروع سفلتة مدخلها والشوارع المحيطة بها، وتدشين مرحلتها الثانية على شاطىء بحر العرب بمحافظة المهرة، وذلك بحضور نائبي رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله ابو الغيث، والمهندس وحي امان، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من مدير شركة المارينا للتطوير العقاري المنفذة للمشروع، رمزي المصعبي، الى شرح واف حول مكونات المدينة التي تقع على مساحة مليون متر مربع باقسامها السكنية والسياحية والترفيهية، وبتكلفة اجمالية 100 مليون دولار.

وطاف الرئيس ومرافقوه بالاجنحة السياحية والترفيهيه من المشروع الاستثماري الذي سيشمل عند اكتماله اكثر من 100 وحدة سكنية بنظام التقسيط واكثر من 70 شاليها موزعا على امتداد منتجعات بحرية ساحرة.

كما يتكون المشروع الذي ينتهي العمل فيه عام 2028، فندقا سياحيا، وحديقة مائية، ومدينة العاب، ومرافق خدمية تعليمية، وصحية، ومحطة للوقود، وسوقا تجارية، وروضة اطفال، ومركزا امنيا.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، سيمثل المشروع احد اكبر الاستثمارات السياحية في اليمن، وفقا لافضل التصاميم والخدمات الفندقية، و كمجمع ترفيهي متكامل لاستضافة العروض الفنية، والفعاليات المحلية والاقليمية والدولية.

كما سيمثل المشروع نقلة نوعية للنشاط السياحي في محافظة المهرة ورافدا مهما للموارد المحلية والوطنية.