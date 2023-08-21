العليمي يضع حجر الأساس لمشروع ''استراتيجي'' في عاصمة محافظة المهرة

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وضع الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين حجر اساس محطة الغيضة الكهربائية بقدرة 40 ميجاوات، وذلك بحضور نائبي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله ابو الغيث، والمهندس وحي امان، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر.
وكان في استقبال الرئيس بموقع المشروع، امين عام المجلس المحلي سالم نيمر، وعدد من المسوولين في السلطة المحلية.
ومن شان هذا المشروع الاستراتيجي انهاء ازمة الكهرباء والطاقة في مدينة الغيضة وضواحيها والتخفيف من معاناة المواطنين، وتحفيز النشاط التجاري والخدمي في محافظة المهرة،وفق وكالة سبا.
رافق الرئيس، مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، ووزيرا التربية والتعليم الدكتور طارق العكبري، والاشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي.