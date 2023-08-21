مسام يواصل تطهير الأراضي اليمنية من كارثة ألغام الحوثي

الإثنين 21 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 867 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2023م زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في مختلف المحافظات.

واوضح المركز في بيان له يوم الأحد، بان الالغام المنزوعة منها 738 ذخيرة غير منفجرة و 113 لغمًا مضادًا للدبابات و 14 عبوة ناسفة ولغمين مضادين للأفراد، ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس حتى الآن 2.935 لغمًا.

ووفق المركز يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 411 ألفاً و 568 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.