كهرباء عدن خارج نطاق الخدمة ومناشدات لم تلق استجابة ! مسام يواصل تطهير الأراضي اليمنية من كارثة ألغام الحوثي عاجل/عدن: المحكمة تصدر حكمها في قضية المجني عليها فاطمة دومان تعرف على مكمّل غذائي بسيط ومهم قد يحسن النوم والمزاج وصحة القلب علامات واضحة وخطيرة توضح العلاقة بين تليف الكبد وسرطان الكبد تعرف على 8 دول عربية تعلن الانضمام إلى بريكس.. ما أهداف هذا التجمّع الاقتصادي وكيف تأسس؟ تجدد المعارك الطاحنة في الخرطوم.. والجيش يحذر الدعم السريع من انضمام القصّر حرب المسيرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا.. واستئناف الطيران بموسكو بعد تعليق مؤقت الكشف عن عقار جديد يمكنه القضاء على السرطان ويلغي الحاجة للعمليات حضور لافت ومثير ولأول مرة لأمير قطر والرئيس التركي في هذه الدولة
انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 867 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2023م زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في مختلف المحافظات.
واوضح المركز في بيان له يوم الأحد، بان الالغام المنزوعة منها 738 ذخيرة غير منفجرة و 113 لغمًا مضادًا للدبابات و 14 عبوة ناسفة ولغمين مضادين للأفراد، ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس حتى الآن 2.935 لغمًا.
ووفق المركز يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 411 ألفاً و 568 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.