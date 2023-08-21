عاجل/عدن: المحكمة تصدر حكمها في قضية المجني عليها فاطمة دومان

الإثنين 21 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-عدن

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اصدرت محكمة المنصورة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأثنين،حكمها في قضية المجني عليها فاطمة دومان.

وقضى حكم المحكمة بإعدام المتهم محسن المخيري رميا بالرصاص حتى الموت لقتله عمدا المجني عليها فاطمة دومان.

يذكر ان الشابة "فاطمة سرور دومان " قُتلت طـعناً على يد زميل يعمل معها في مركز تجاري في "المنصورة" مطلع اغسطس الجاري، وقد جرى تشييع جثمانها قبل ايام ودفنت في دار سعد.