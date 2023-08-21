علامات واضحة وخطيرة توضح العلاقة بين تليف الكبد وسرطان الكبد

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وفقا للدكتورة أناستاسيا مارينكو أخصائية الأورام، في معظم الحالات يكون تليف الكبد هو السبب الرئيسي لسرطان الخلايا الكبدية، الذي هو أحد أكثر أورام الكبد الخبيثة انتشارا.
وتقول: "تليف الكبد مرض مزمن يسبب تلف الأنسجة واستبدالها بالتندب، ما يؤدي إلى خلل وظيفي في الكبد.
التهاب الكبد الفيروسي وتعاطي الكحول هما سببان لتليف الكبد في 75- 80 بالمئة من الحالات.
وقد تشمل أعراض تليف الكبد الضعف، النعاس، فقدان الشهية، الغثيان، ألم تحت الضلع الأيمن، تضخم البطن بسبب تراكم السوائل في تجويف البطن، تورم في الساقين، اليرقان، حكة وضيق التنفس".
وغالبا ما يكون تلف الكبد سببا للإصابة بسرطان الكبد الذي يتطور بسرعة. لذلك يجب على من يعاني من تليف الكبد الخضوع لفحص دوري منتظم لدى طبيب مختص.
وتقول: "سيسمح هذا بالكشف عن أي تغيرات في الكبد وبدء العلاج في مرحلة مبكرة، ما يساهم في رفع فعالية العلاج ويزيد من فرص الشفاء. بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل خطر يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية لدى مرضى تليف الكبد.
فمثلا، يمكن أن يؤدي التهاب الكبد الفيروسي B أو C ، والادمان على الكحول، ومرض الكبد الدهني، وبعض الاضطرابات الوراثية إلى زيادة خطر تطور هذا السرطان