حضور لافت ومثير ولأول مرة لأمير قطر والرئيس التركي في هذه الدولة

الإثنين 21 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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لفت أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأنظار خلال حضورهما فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في هنغاريا.

وتبادل أردوغان أطراف الحديث مع بن حمد خلال الفعاليات، على هامش زيارتهما للعاصمة بودابست للمشاركة في احتفالات يوم تأسيس هنغاريا، تلبية لدعوة رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان.

وحضر بن حمد وأردوغان حفل الاستقبال الذي أقامه أوربان على شرف رؤساء الدول المدعوين لحضور جانب من فعاليات البطولة واحتفالات اليوم الوطني. وبدأ الحفل بعرض مرئي للوحات استعراضية فنية وثقافية مختلفة وسط إطلاق للألعاب النارية.

وأقيمت مساء أمس الأحد نهائيات سباق 100 متر للرجال، ورمي المطرقة، وسباق 10 آلاف متر للرجال، إضافة إلى نهائيات الوثب الطويل للنساء. كما أقيمت نصف نهائيات سباق 1500 متر للرجال والنساء