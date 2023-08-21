قبائل البيضاء تحيي الذكرى السابعة لشهداء الغدر والخيانة مشائخ آل عمر، والذين اغتالتهم مليشيا الحوثي عام 2016

الإثنين 21 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أحيت قبائل البيضاء الذكرى السابعة لشهداء الغدر والخيانة مشائخ آل عمر، والذين اغتالتهم مليشيا الحوثي عام 2016م.

وفي الفعالية الحاشدة التي أقيمت مساء اليوم الأحد بمدينة مأرب وحضرها عدد من القيادات العسكرية والشخصيات السياسية والاجتماعية من مختلف المحافظات، قال الشيخ محمد علي العمري" ان اغتيال مليشيا الحوثي وغدرها لمشائخ البيضاء لم يكن الأول، فقد سبق للمليشيا وغدرت بالدعاة والعلماء والمعلمين، وغدرت بكل شيء جميل باليمن" .

وأكد" على عدم التعايش مع من وصفها بالعصابة المجوسية"، داعياً قبائل اليمن الى أن يتوحدوا صفاً واحداً، وأن تتوجه بنادقهم وأقلامهم نحو عدو اليمن أجمع مليشيا الحوثي الإرهابية".

من جهته اعتبر نائب رئيس الدائرة السياسية للإصلاح - أحمد حاله" إحياء ذكرى غدر مليشيا الحوثي بمشائخ البيضاء، إحياءً لكافة جرائم مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، والتي طالت الجميع حتى النساء بما فيهن جهاد الأصبحي، والتي ستبقى خالدة في ذاكرة اليمنيين" .

وقال:" عندما نتذكر هذه الآلام والجرائم لايعني أن مليشيا الحوثي قوية فهي أوهن من بيت العنكبوت، وسبب بقائهم حتى اليوم تفرق الشرعية وقبائل اليمن". مضيفاً" لو وقف الجميع صفاً واحداً لما ظل الحوثي يتعربد حتى اللحظة".

فيما أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد قبائل اليمن- الشيخ عبدالقوي العمري" ان جرائم مليشيا الحوثي لن تسقط بالتقادم، ولن يستكين الأبطال حتى تحقيق النصر".

واستعرض أدوار القبيلة في مواجهة الخرافة الحوثية وبطشها"، مؤكداً" ان القبائل ما زالت تواجه المليشيا في مناطق سيطرتها، وان بشكل فردي" .

وفي حين أشاد العمري بدور مأرب وقبائلها في كسر زحوفات الحوثي، اعتبر أن مأرب ليست آخر قلاع الجمهورية وحسب، بل آخر قلاع الجزيرة العربية، داعياً التحالف العربي الى الحفاظ على مأرب" .

وأشادا رئيس مركز البحر الأحمر الدراسات السياسية والأمنية - محمد الولص بحيبح، والناشط زيد الشليف، في كلمتيهما ببطولات ونضالات أبناء البيضاء منذ ثورة سبتمبر وحتى اليوم"، واعتبرا عدوان وجرائم مليشيا الحوثي بحق أبناء البيضاء كونها كانت عصية على مليشيا الإمامة، وترفض مشروعها الكهنوتي".

ودعا الولص أبناء البيضاء الى تشكيل مكون عام للقوى السياسية والقبائل، للاستعداد للأيام القادمة، لأن الحوثي لن يرضخ للسلام".