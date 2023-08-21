وست هام المنقوص يحرج تشيلسي بثلاثية أهداف قاسية

الإثنين 21 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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باغت وست هام ضيفه تشيلسي، وتغلب عليه (3-1) مساء الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل أهداف وست هام كل من نايف أكرد في الدقيقة (7) وميكيل أنطونيو (53) ولويس باكيتا (90+5)، فيما أحرز كارني تشوكويميكا هدف تشيلسي الوحيد (38).

ورفع وست هام رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز السادس، فيما استقر رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

سنحت فرصة مبكرة لوست هام في الدقيقة السادسة، عندما نفذ وارد بروس ركلة ركنية، تابعها زوما برأسه لتصل إلى بوين، لكن الحارس روبرت سانشيز أبعد الكرة في الوقت المناسب.

لكن وست هام عوّض الفرصة بعدها بدقيقة واحدة، عبر ركنية أخرى من وارد بروس، تابعها هذه المرة المغربي أكرد برأسه في الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح تشيلسي، قبل أن يتراجع عن القرار بعد الاستعانة بتقنية الفيديو في الدقيقة العاشرة، بسبب حالة تسلل على جاكسون. ورفع تشيلويل كرة عرضية، وصلت إلى جاكسون الذي سددها برأسه فوق مرمى وست هام في الدقيقة 15. واقترب تشيلسي من تحقيق التعادل في الدقيقة 25، إثر كرة عرضية من إنزو فرنانديز، تابعها تشيلويل برأسية مرت بجانب القائم الأيمن.

وعادل تشيلسي الكفة في الدقيقة 28، عندما استغل تشوكويميكا تمريرة تشيلويل المقطوعة، ليتخلص من رقيبه في الناحية اليسرى، قبل أن يسدد كرة قوية بيمينه استقرت في الشباك.

واصل تشيلسي ضغطه، حيث ابتعدت رأسية كولويل عن مرمى وست هام إثر عرضية من إنزو فرنانديز في الدقيقة 32، وشق جاكسون طريقه في الناحية اليمنى، ومرر كرة أمام المرمى لم تلق متابعا في الدقيقة 34.

ومرت تسديدة منخفضة من باكيتا بجانب مرمى تشيلسي في الدقيقة 38، بعدها احتسب الحكم ركلة جزاء للبلوز بعد تعرض سترلينج للعرقلة، لكن حارس وست هام ألفونسو أريولا أنقذ الركلة التي نفذها إنزو فرنانديز في الدقيقة 43.

وكاد تشيلسي أن يضيف الهدف الثاني، عندما تخلص سترلينج من إيمرسون، قبل أن يرسل تمريرة فشل جاكسون في متابعتها، لتصل إلى تشيلويل الذي ارتدت محاولته من الدفاع في الوقت بدل الضائع من الشوط، الذي شهد في آخر لحظاته خروج تشوكويميكا للإصابة.

واستعاد وست هام تقدمه بعد 8 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، عندما استغل وارد بروس كرة مقطوعة في منتصف الملعب، ليرسلها مباشرة إلى أنطونيو الذي تقدم بها وسددها قذيفة نحو القائم البعيد لمرمى تشيلسي.

وأدرك بوكيتينو حاجته لتعزيز وسطه، فأشرك الوافد الجديد مويسيس كايسيدو بدلا من تشيلويل، وسدد الدولي الإكواردوي كرة من خارج منطقة الجزاء فوق المرمى بالدقيقة 62.

وزاد الضغط على الهامرز بعد طرد مدافعه أكرد في الدقيقة 67، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد عرقلته جاكسون. وشارك نونو مادويكي في تشكيلة تشيلسي عوضا عن جالاجير، وتصدى الحارس سانشيز لتسديدة بوين جناح وست هام في الدقيقة 79، ليرد كولويل بتسديدة مماثلة مرت بجوار القائم في الدقيقة 80.

وعجز بديل تشيلسي ميخايلو مودريك عن استغلال عرضية سترلينج المميزة في الدقيقة 85، وكاد بديل وست هام بابلو فورناليس يضيف هدفا ثالثا لفريقه، بعد مجهود فردي انتهى بتسديدة تصدى لها الحارس سانشيز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وحافظ أريولا على فوز وست هام، عندما تصدى باقتدار لتسديدة مادويكي المرتدة من قدم مدافع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح وست هام بعد عرقلة إيمرسون من قبل كايسيدو، ونفذ باكيتا الركلة لنجاح في الدقيقة 90+5.