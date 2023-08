الإثنين 21 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

أفرجت السلطات المصرية الأحد عن صحافي منصة "متصدقش" كريم أسعد الذي أوقف ليل الجمعة-السبت، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين المحلية. وكانت لجنة الحريات في النقابة طالبت في بيان سابق الأجهزة الأمنية بالإفراج عن أسعد، الذي سبق توقيفه نشر الموقع الإلكتروني الذي يعمل به والمتخصص في تقصي الحقائق، معلومات عن ضبط زامبيا لطائرة خاصة قادمة من القاهرة محملة بأموال ومعادن وأسلحة.

أطلق سراح الصحافي المصري كريم أسعد بعد توقيفه لنحو 48 ساعة على خلفية منشورات على منصة لتقصي الحقائق، وفق ما أعلنت نقابة الصحافيين المصرية الأحد. في السياق، كتب نقيب الصحافيين خالد البلشي على فيس بوك: "كريم أسعد خرج وفي طريقه لمنزله". وأكدت منصة "متصدقش (لا تصدق)" الإلكترونية لتقصي الحقائق حيث يعمل أسعد، النبأ. عاد كريم أسعد، عضو فريق تحرير "متصدقش"، اليوم الأحد، إلى منزله بعد يومين من القبض عليه. تثمّن "متصدقش" تعاون الجهات المعنية، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين. كما نثمّن الجهود التي بذلتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومديرها حسام بهجت. كما نشكر مجتمع الصحفيين والمدافعين عن حرية…

pic.twitter.com/5WimHranyA — متصدقش (@matsda2sh) August 20, 2023 وكانت نقابة الصحافيين في مصر دعت في وقت سابق الأحد السلطات الأمنية إلى الكشف عن مكان احتجاز الصحافي الشاب كريم أسعد الذي تم توقيفه ليل الجمعة-السبت بعد دهم منزله شرقي القاهرة، وطالبت بـ"إطلاق سراحه".

جاءت هذه المطالبة في بيان صادر عن لجنة الحريات في نقابة الصحافيين. ويعمل أسعد في المنصة التي نشرت خلال الأيام الماضية معلومات عن ضبط سلطات زامبيا طائرة خاصة آتية من القاهرة محملة بأموال ومعادن وأسلحة.

وكانت منصة "متصدقش" قالت ليل السبت عبر حساباتها في منصات التواصل: "في الواحدة من صباح السبت تعرض زميلنا الصحفي كريم أسعد.. للاعتقال بعد أن اقتحمت منزله قوة أمنية من مسلحين بملابس مدنية".

وتابع نفس المصدر: "لم يسأل المسلحون زميلنا قبل اعتقاله سوى عن تغطيتنا على مدى الأيام القليلة الماضية لحادث طائرة زامبيا القادمة من مصر". بيان من فريق منصة "متصدقش" لتدقيق المعلومات See the English translation below في الواحدة من صباح اليوم السبت تعرض زميلنا الصحفي كريم أسعد عضو فريق تحرير "متصدقش" للاعتقال بعد ان اقتحمت منزله قوة قوة أمنية من مسلحين بملابس مدنية، ضربوا زوجته وهددوا طفلهما وبعثروا محتويات الشقة… pic.twitter.com/fErDqFlDEI — متصدقش (@matsda2sh) August 19, 2023

وكانت المنصة كثّفت خلال الأيام الماضية من نشر المعلومات حول واقعة الطائرة الخاصة بعد أن أعلنت زامبيا قبل أسبوع عن توقيف عشرة أشخاص بينهم ستة مصريين، على متن طائرة تحمل 5,6 ملايين دولار وقطعا معدنية تزن أكثر من 127 كيلوغراما وأسلحة.

كما كشفت "متصدقش" عن أسماء أربعة من المصريين الستة الذين كانوا على متن الطائرة ومن بينهم ضابط سابق في الجيش ورئيس شركة وتاجر ذهب وشخص يتطابق اسمه مع اسم ضابط شرطة.

في المقابل، نقل موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية تأكيد مصدر مطلع بأن "الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا.. هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق.. ولا تحمل الجنسية المصرية". وحمّلت منصة "متصدقش" التي تأسست في 2018، السلطات الأمنية في مصر "مسؤولية سلامة الزميل كريم أسعد، وباقي فريق العمل"، وطالبت "بإظهاره وتمكين محاميه من معرفة مكانه وظروف احتجازه والتهمة الموجهة إليه".

مؤكدة بأن أسعد الذي تخرج من كلية الإعلام في 2016، "يؤمن بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات.. وليس هاربا أو منتميا لأي جماعة أو حزب، وليس له أي نشاط سياسي".