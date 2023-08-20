مليشيا الحوثي تفرج عن الصحفي فهد الأرحبي بعد أكثر من شهرين على اختطافه

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أفرجت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، الأحد 20 أغسطس/آب، عن الصحفي “فهد الأرحبي”، بعد أكثر من شهرين على اختطافه بمحافظة عمران (شمالي اليمن).
ووفقا لمصادر حقوقية، إن جماعة الحوثي أفرجت عن الصحفي ”الأرحبي“، بعد شهرين ونصف من اختطافه في سجن الأمن المخابرات التابع لها في محافظة عمران.
والخميس الماضي، حمّل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي ”فهد الأرحبي”، مؤكدا تلقيه أنباء تؤكد تدهور حالته الصحية وحرمانه من الرعاية الطبية.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، اختطفت جماعة الحوثي، الصحفي “فهد الأرحبي“، على خلفية تغطيته لاحتجاج موظفي مصنع اسمنت عمران، اللذين احتجوا على قيام جميعة وهمية بالاستيلاء على 7000 لبنة ما يوازي 308.000 متر مربع من أراضي ومحاجر المصنع، بذريعة إقامة مشاريع خيرية