دعم بريطاني جديد لليمن ..تفاصيل

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 352

كشفت بريطانيا عن تخصيصها أكثر من 111 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.

جاء ذلك في تدوينة للسفارة البريطانية لدى اليمن، على حسابها في منصة "إكس" السبت، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام.

وقالت السفارة: "خصصت بريطانيا 88 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 111.76 مليون دولار، من المساعدات الإنسانية لليمن هذا العام".

وأوضحت أن هذا التخصيص من شأنه أن يسهم في توفير الغذاء وتقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة لملايين المحتاجين في البلاد.

وأشارت إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني، هو الوقت المناسب للاعتراف بعمال الإغاثة الإنسانية الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة المحتاجين في اليمن.