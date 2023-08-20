أسوشييتد برس تكشف تطورات محادثات وفد“إكواس” مع انقلابيي النيجر

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال مسؤول حضر المحادثات بين جنود النيجر، ووفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس"، إن المحادثات التي جرت يوم السبت لم تسفر عن الكثير، حسب وكالة "أسوشييتد برس".



أضاف المسؤول، أن الجنود يتعرضون لضغوط من العقوبات الإقليمية لرفضهم إعادة رئيس البلاد محمد بازوم الذي أطاحوا به قبل نحو شهر إلى منصبه، بينما يخشون من التعرض لهجمات من فرنسا.

وكانت المحادثات هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الوفد بعد رفض محاولات سابقة.

وجاءت هذه المحادثات بعد إعلان الأسبوع الماضي بأن 11 دولة من الدول الأعضاء في "إكواس" (البالغ عددها 15) قد وافقت على التدخل العسكري إذا لم تتم إعادة بازوم للسلطة.