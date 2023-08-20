هل يمكن للذكاء الاصطناعي سرقة كلمات المرور؟.. دراسة تكشف “أمر غير متوقع”

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حذرت دراسة جديدة من أن القراصنة يمكنهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لسرقة كلمات مرور المستخدمين بدقة عالية من خلال الاستماع إلى ضربات لوحة المفاتيح.
وكشفت دراسة أعدها باحثون من جامعة “Surrey” في المملكة المتحدة، أن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يمتد إلى كلمات المرور، حيث يُمكن التعرف على كلمات السر بناءً على نقرات لوحة المفاتيح إذا ما تم التنصت على صوت النقر، لا سيّما عندما يحدث ذلك أثناء المحادثات الصوتية أو الفيديو التي يقوم بها المستخدم.
وبحسب الدراسة التي نقل مضامينها مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات، فإن الباحثين أنشؤوا نظاماً يمكنه تحديد المفاتيح التي يتم النقر عليها على الحاسوب، بناءً على التسجيلات الصوتية فقط، وبلغت دقتها نحو 93% عبر منصة “ZOOM”، كما يُمكن تحسين هذه الدقة مستقبلا، ما يعني أن الخطر سيكون أكبر.
وسلّط الباحثون الضوء على أن استخدام الصوت بشكل مكثّف في الأجهزة الإلكترونية يُعطي منافذ للقراصنة، ويؤكد ضرورة السيطرة بشكل أفضل على الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الوصول إلى المزيد منها.
لذلك ينصح بعدم تشغيل الصوت أثناء كتابة كلمات المرور أو استخدام مفتاح “Shift” لإنشاء مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، أو الأرقام والرموز، مع ضرورة تفعيل أنظمة التحقق عبر خطوتين.