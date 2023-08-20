وسائل إعلامية سعودية تكشف هوية محترف نادي النصر الجديد

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاقٍ مع نظيره بورتو البرتغالي، يقضي بانتقال لاعب الأخير، أوتافيو، إلى صفوف فريق "العالمي"، هذا الصيف.

وذكرت "الإخبارية" أن صفقة انضمام متوسط الميدان البرتغالي إلى نادي النصر ستمتد حتّى عام 2026، فيما قال الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، إن رسوم الصفقة تبلغ 60 مليون يورو (65 مليون دولار).

ويبلغ أوتافيو من العمر 28 عاماً، ويُعتبر أحد أبرز اللاعبين في مركزه في الدوري البرتغالي.

وارتدى أوتافيو قميص نادي بورتو لسنوات، لعب خلالها 283 مباراة، وسجّل 31 هدفاً وقدّم 75 تمريرة حاسمة، وحقق مع الفريق عدداً من الألقاب، أبرزها الدوري البرتغالي.

ويمتلك أوتافيو برصيده 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً.