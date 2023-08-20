تصريح لقائد العسكرية الأولى بشأن السجناء الهاربين..تفاصيل

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 127

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الأولى، أمس السبت، من القاء القبض على عدد من السجناء الفارين من أحد سجون مدينة سيئون يوم الخميس الماضي. وأثنى قائد المنطقة اللواء الركن صالح محمد طيمس، بالعملية التي جاءت بعد يومين من الحادثة، ووجه "بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات هروب السجناء من أحد السجون بمدينة سيئون، والوقوف على جميع حيثيات الحادثة ومحاسبة المقصرين في مهامهم وإحالتهم للجهات المختصة".

وقال اللواء طميس في تصريح له: "نفتخر ونعتز بالعلاقة الأخوية والدور التكاملي مع جميع مكونات المجتمع في الوادي والصحراء والتي بنيت على أساس متين وجهود ورؤية موحدة لحفظ الأمن والاستقرار في مسرح عمليات المنطقة العسكرية الأولى الأمر الذي انعكس إيجابيا على الوضع الأمني بشكل عام".

وأشاد قائد المنطقة العسكرية الأولى "بجهود الوحدات العسكرية التابعة لقيادة المنطقة، التي تكللت بإلقاء القبض على جميع السجناء الهاربين من أحد السجون بمدينة سيئون عاصمة وادي وصحراء حضرموت".