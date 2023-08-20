دولة خليجية تعلن تمويل مشروع عملاق بقيمة 2.1 مليار دولار

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تحقيق الإغلاق المالي لمشاريع "الشعيبة 1" و"الشعيبة 2"، للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة، بقدرة إجمالية تبلغ أكثر من 2.6 غيغاواط، بقيمة 2.1 مليار دولار.

وجاء الإعلان من الجهات المنفذة للمشروع والمتمثلة في شركة "أكوا باور" السعودية، وشركة المياه والكهرباء القابضة "بديل"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "أرامكو للطاقة" المملوكة بالكامل لعملاق النفط "أرامكو".

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان صندوق التنمية الوطني السعودي مشاركته في المشروع الذي سيتم تنفيذه في الشعيبة بمنطقة مكة المكرمة، بعدما قدم مبلغ 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار).



وأشار إلى أن مشاركته جاءت "انطلاقاً من دوره الهادف إلى تمكين القطاعات والصناعات الواعدة في المملكة، وتعزيز إمكاناتها بما يضمن تحقيق رؤية السعودية 2030 ويسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للاقتصاد الأهم والأكثر ابتكاراً في المنطقة".

ويتضمن التمويل الإجمالي لمشروعي "الشعيبة 1" و"الشعيبة 2" تمويلاً طويل الأجل بقيمة 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)؛ تشتمل إلى جانب ما قدمه صندوق التنمية السعودي، على تمويل يبلغ 1.18 مليار دولار مقدمة من تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية (البنك السعودي الفرنسي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ميزوهو، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك ستاندر تشارترد، والبنك السعودي للاستثمار).

ومشروع الشعيبة (الأول والثاني)، هو شراكة بين "أرامكو" وشركتي "بديل" و"أكوا باور" الرائدة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه، لإنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المملكة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.3 مليارات ريال (2.21 مليار دولار).

ومن المقرر أن تبدأ أنشطتها التجارية عام 2025، حيث ستولد المنشأة طاقة إجمالية تزيد على 2.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة، قادرة على تزويد نحو 450 ألف أسرة بالكهرباء.