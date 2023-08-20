الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أحيت مأرب "اليوم العالمي للعمل الإنساني"، بحضور عدد كبير من المنظمات الدولية والمحلية بالمحافظة.

وفي الفعالية التي نظمها ائتلاف صنعاء للاغاثة بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (الأوتشا) بمدينة مأرب، قال وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح في كلمته " نحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام مع شركاء العمل الإنساني وسط ظروف اكثر تعقيدا في ظل تزايد تحديات نقص التمويل ومحاولات اطراف تعمل لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية، لزيادة معاناة النازحين والمجتمع المضيف في مأرب والمحافظات المحررة".

وحذر الوكيل مفتاح من خطورة حرف مسار العمل الإنساني واستخدامه لأغراض لا تخدم المحتاجين في كافة المحافظات .

وطالب الوكيل مفتاح المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وصريح تجاه ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من عرقلة للعمل الإنساني والاستيلاء على المساعدات وممارسة الضغوطات على المنظمات لاجبارها عن الحياد والاستقلالية لما يخدم مصالح المليشيا الخاصة غير مكترثين بمعاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها..

ولفت الدكتور مفتاح الى الازمة الإنسانية التي تعانيها محافظة مأرب التي استقبلت اكثر من 62 في المائة من النازحين في الجمهورية، وما تبينه التقارير الأممية من مؤشرات لكارثة مجاعة مع تزايد احتياجات الغذاء والعوز الغذاء ونقص التدخلات..مؤكداً ان السلطة المحلية لن تمل ولن تكل من الاستمرار في تقديم الدعم والحماية والتنسيق وتطوير الشراكة الإنسانية مع الشركاء من المانحين والمنظمات العاملة في الميدان، من اجل تخفيف معانات المحتاجين من النازحين والمجتمع المضيف.

من جانبه اكد مسئول مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (الأوتشا) بمارب راشد الدبعي، في كلمته عن شركاء العمل الإنساني، التزام كافة الشركاء بتقديم المساعدة المنقذة للحياة وحماية المحتاجين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق مع سلامة وامن عمال الإغاثة، وفق مبادئ العمل الإنساني.

من جهته تحدث المدير التنفيذي لائتلاف صنعاء للإغاثة محمد القطوي عن تحديات الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في مارب رغم الجهود المبذولة، ما يحتم على شركاء العمل الإنساني مضاعفة جهودها في البحث عن تمويلات وحشدها لسد الفجوة في كافة القطاعات. وفي ختام الفعالية تم تكريم الشركاء الفاعلين في العمل الإنساني بمحافظتي مأرب والجوف من مكاتب حكومية ومنظمات اممية ودولية وإقليمية ومحلية.