الوفد العماني يغادر صنعاء وقناة المسيرة الحوثية تتحدث عن جولة مفاوضات قادمة

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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افادت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية مساء اليوم الاحد بأن الوفد العماني غادر صنعاء "ترتيبا لجولة مفاوضات قادمة.



ولم تكشف القناة الحوثية عن تفاصيل نتائج زيارة الوفد العماني لصنعاء ولقائه بقيادات الجماعة الانقلابية ولكنها اكتفت بالتلميح الى ان هناك ترتيبات لجولة مفاضوات قادمة "ستكون حاسمة في وضع حد لما اسمته المعاناة".



واوضحت القناة بان الجماعة الانقلابية ستلجأ إلى التصعيد العسكري الواسع ضد دول الجوار في حال لم يتم تلبية شروطها التي تم طرحها على الوفد العماني في اشاره الى استهداف اراضي دول تحالف دعم الشرعية.



وكان الوفد العماني قد وصل صنعاء خلال اليومين الماضيين ليغادر اليوم بعد لقاءات متعددة مع قيادات المليشيات بهدف تحريك جمود المفاوضات لانهاء الازمة اليمنية.



ولم يكشف الوفد العماني حتى الان عن نتائج زيارته لصنعاء.