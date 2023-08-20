الوفد العماني يغادر صنعاء وقناة المسيرة الحوثية تتحدث عن جولة مفاوضات قادمة ماذا قالت وسائل الإعلام الحوثية عن الوفد العماني بشأن إنهاء زيارته لصنعاء باحث آثار يكشف عن تماثيل يمنية ثمينة تعرض للبيع بهذه الدولة الأجنبية مليشيا الحوثي تغتال عاقل أكبر سوق شعبي للفواكة بصنعاء ..تفاصيل تفكيك حقل الغام زرعتها المليشيا في قرية الحمينية شمال غربي حيس بالحديدة السعودية تعلن عن مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية بقيمة 6,1 مليار ريال سعودي أسبانيا تفوز بكأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخها حبيبة نيمار تختطف الأضواء من صديقة رونالدو في السعودية (فيديو) مسئولية من انقطاع رواتب المعلمين منذ 8 سنوات؟.. الراعي يطالب بسحب الثقة عن شقيق الحوثي مكاشفة داخل برلمان صنعاء.. ''الحوثي نهب منح نفط مجانية''
افادت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية مساء اليوم الاحد بأن الوفد العماني غادر صنعاء "ترتيبا لجولة مفاوضات قادمة.
ولم تكشف القناة الحوثية عن تفاصيل نتائج زيارة الوفد العماني لصنعاء ولقائه بقيادات الجماعة الانقلابية ولكنها اكتفت بالتلميح الى ان هناك ترتيبات لجولة مفاضوات قادمة "ستكون حاسمة في وضع حد لما اسمته المعاناة".
واوضحت القناة بان الجماعة الانقلابية ستلجأ إلى التصعيد العسكري الواسع ضد دول الجوار في حال لم يتم تلبية شروطها التي تم طرحها على الوفد العماني في اشاره الى استهداف اراضي دول تحالف دعم الشرعية.
وكان الوفد العماني قد وصل صنعاء خلال اليومين الماضيين ليغادر اليوم بعد لقاءات متعددة مع قيادات المليشيات بهدف تحريك جمود المفاوضات لانهاء الازمة اليمنية.
ولم يكشف الوفد العماني حتى الان عن نتائج زيارته لصنعاء.