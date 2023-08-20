ماذا قالت وسائل الإعلام الحوثية عن الوفد العماني بشأن إنهاء زيارته لصنعاء

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 350

غادر الوفد العماني، اليوم الأحد 20/ أغسطس آب، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد سلسلة مشاورات اجراها مع قيادة مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة إيرانيًا ، استمرت 4 أيام.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم مليشيا الحوثي، إن "الوفد العماني غادر صنعاء اليوم الأحد ، متوجها إلى مسقط"، مشيرة الى أنه غادر برفقة رئيس فريق المفاوضات في الجماعة محمد عبد السلام.

وأضافت القناة أن "وفد مسقط اختتم زيارته بعد عقده سلسلة مشاورات في صنعاء، دون ذكر معلومات بشأن نتائج الزيارة.

والخميس الماضي 17 أغسطس/آب، وصل وفد الوفد العماني إلى صنعاء، في زيارة من أجل التباحث مع قيادة الحوثيين لاستئناف المفاوضات لحل أزمة اليمن، خصوصا فيما يتصل بالملفات الإنسانية.

والأسبوع الماضي، أجرى المبعوث الأممي الى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة مباحثات في العاصمة العمانية ”مسقط“، مع مسؤولين عمانيين، وقيادات حوثيين لاستئناف عملية سياسية جامعة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد استانفت، مؤخرا، مشاوراتها مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فيما كثف سفراء دول دائمة العضوية بمجلس الامن لقاءاتهم مع مسؤولي الحكومة في مسعى لتحقيق تقدم ينهي الجمود المستمر في مسار عملية السلام. والإثنين 14 أغسطس/آب، بدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن جولة إلى الخليج “لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة”، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ .