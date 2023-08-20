باحث آثار يكشف عن تماثيل يمنية ثمينة تعرض للبيع بهذه الدولة الأجنبية

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال الباحث في الآثار عبدالله حسن، إن تمثالين يمنيين عرضا للبيع في مزاد علني جديد يعقد هذه المره في تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني.

وذكر محسن، في منشور له على فيسبوك، إن تمثالين يمنيين ثمينين، احدهما لبنت ملك قتبان (يدع أب غيلان) ، زوجة (يقه ملك) والثاني لقيل قبيلة ومدينة مريمة (ددال برنطم)، سيعرضان للبيع في مزاد (عبري) في 2 أكتوبر 2023م.

وأضاف أن تمثال الأميرة القتبانية كما يسميها النقش أو يصفها بـ (ابنت) ، هي بنت الملك القتباني الشهير يدع أب غيلان (ابنت بنت يدع أب غيلن ملك قتبن) ، وهي زوجة (يقه ملك) الذرحاني.

وأشار إلى أن هذا أول تمثال بهذا الجمال يعرض لابنة الملك ، "وجه بيضاوي ممتلئ الجسم وعينان وحاجبان كبيرتان ولوزيتان وأنف مستقيم وفم صغير ورقبة قصيرة بثلاثة خطوط عنق" ، وكان أول ظهور له في العام 2009م في دراسة فرانسوا برون "ثلاث إهداءات قتبانية جديدة لحوكم".

أما التمثال الثاني لقيل قبيلة ومدينة مريمة (ددال برنطم) ، وهو من التماثيل المكتملة دون نقص ، وأﻇﻬﺮت إحدى اﻟﺪراﺳﺔ أن "اﻟﻌﺸﲑة (ﺑﺮﻧﻄﻢ) اﻟﱵ ﺗﺮد ﰲ ﻋﺪة ﻧﻘﻮش‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﱃ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﻴﻞ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﳝﺔ"‪. يعرض التمثالان إلى جانب تماثيل أخرى وبرونزيات في معرض يقام في الثاني من أكتوبر القادم في تل أبيب.