مليشيا الحوثي تغتال عاقل أكبر سوق شعبي للفواكة بصنعاء ..تفاصيل

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اغتال مسلحون حوثيون، السبت 19/ أغسطس آب، عاقل سوق شعبي، في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن مسلحين حوثيين أطلقوا وابلا من الرصاص على عاقل سوق ذهبان المركزي للفواكة بصنعاء، "أحمد محمد عايض الاسدي"، وأردوه قتيلا.
وكان الأسدي طبقا للمصادر على خلاف مع شخصيات لديها نفوذ في صنعاء، على خلفية السوق الذي يديره، والجبايات التي يتم اقتطاعها من السوق الذي يعد واحدًا من أكبر أسواق الفواكه بصنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن العاقل الأسدي كان تعرض للتهديد والاعتداء لأكثر من مرة، على خلفية تمسكه بمنصبه كعاقل للسوق، الذي حاولت اجنحة حوثية السيطرة عليه.
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التصفيات بين عناصر مليشيا الحوثي، نتيجة خلافات على الجبايات ونهب الأراضي.
وتعرض العاقل الأسدي للتهديد والاعتداء لأكثر من مرة، على خلفية تمسكه بمنصبه كعاقل للسوق، الذي حاولت اجنحة حوثية السيطرة عليه..