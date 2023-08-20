تفكيك حقل الغام زرعتها المليشيا في قرية الحمينية شمال غربي حيس بالحديدة

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فككت القوات المشتركة عدد من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي سابقاً في احدى القرى المحررة مؤخرا بريف مديرية حيس جنوب الحديدة.
وذكر المركز الاعلامي التابع للواء الأول زرانيق، ان الفريق الهندسي باللواء تمكن من تفكيك حقل الغام حوثية في قرية الحمينية شمال غربي حيس بعد تلقيه بلاغا من الاهالي. مؤكدا انه تم انتزاع الالغام وتفكيكها دون أي خسائر بشرية او مادية.
وبحسب المصدر فقد عبر الأهالي عن شكرهم للقوات المشتركة وعلى وجه الخصوص هندسية الأول زرانيق على ما يبدلوه من جهود إنسانية حثيثة لإنتزاع كابوس الألغام الذي يؤرق حياة المدنيين جنوب الحديدة.
وتعتبر محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية الموبوئة بالألغام الحوثية التي عمدت مليشيات الحوثي على زراعتها بكثافة عالية وبشكل عشوائي