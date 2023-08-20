مكاشفة داخل برلمان صنعاء.. ''الحوثي نهب منح نفط مجانية''

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أثار حديث علياء الشعبي وهي وزيرة في حكومة صنعاء غير المعترف بها حول تلقي منح نفط مجانية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتسأل الكثيرون اين ذهب الحوثيون بالمنح النفطية المجانية، في حين يشتري المواطن الديزل والبنزين بأسعار مرتفعة قياسا بالسعر العالمي..؟

حيث كشفت وزيرة الدولة بحكومة ميليشيا الحوثي بصنعاء غير المعترف بها، علياء فيصل الشعبي عن تلقي منح مجانية من المشتقات النفطية من الحكومة العراقية.

وقالت علياء الشعبي، السبت 19 اغسطس/آب 2023 في مجلس النواب الحوثي بصنعاء انه يتوجب على الحكومة توجيه رسالة شكر للحكومة العراقية ولشعب العراق على ما تم منحه لشعبنا من المشتقات النفطية بالمجان طوال فترة "الحصار".

وقالت الحكومة الشرعية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، ان عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الاممية في 2 ابريل 2022 حتى يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بلغت (157) سفينة بإجمالي حمولة (4،098،067) طن متري، اي ما يعادل اكثر من 4 مليار لتر من النفط، 50% من هذه الكميات قُدم للمليشيا مجانا من قبل ايران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر (450 ريال يمني للتر الواحد) وبقيمة اجمالية ثلاثة مليار ونصف المليار دولار ، ما يعادل اثنين ترليون ريال يمني، منها ترليون واحد قيمة النفط الايراني.