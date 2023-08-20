ميسي يحقق اللقب الأول لميامي والـ 44 في مسيرته

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 204

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا وقاد فريقه إنتر ميامي إلى إحراز كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في كرة القدم، بفوزه على ناشفيل 10-9 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

ووضع ميسي، بطل العالم في مونديال قطر الأخير، إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة 24 بهدف رائع من تسديدة من خارج المنطقة في المقص الأيمن، بيد أن فافا بيكو عادل لناشفيل في الشوط الثاني (57).

وسجل ليونيل ميسي هدفه العاشر في كأس الدوري "الأميركي-المكسيكي" لكرة القدم ليكلل انطلاقته الناجحة مع إنتر ميامي بالفوز باللقب الأول للنادي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وهذا اللقب 44 في مسيرة النجم الأرجنتيني ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة، كما نال جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.