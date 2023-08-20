مدرب الهلال السعودي يعلن عن خبر مفاجئ يصدم الجماهير بشأن نيمار

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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صدم مدرب نادي "الهلال" السعودي خورخي خيسوس، جماهير فريقه، عقب إعلانه عن معاناة النجم البرازيلي المنضم حديثا للنادي نيمار جونيور من إصابة قد تمنعه من التدريبات خلال الفترة المقبلة.

قال خيسوس إن فريقه قدم مباراة جيدة، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له، حيث سقط نادي الهلال في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه الفيحاء (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وتابع خيسوس: "في البداية يجب أن أشكر الجماهير على الأجواء الكبيرة التي قدموها لنا هذه الليلة، كنا نأمل أن نهديهم الفوز، لكننا لم نوفق في ذلك، أتيحت لنا فرص كثيرة لم نتمكن من استغلالها." وأضاف: "سيطرنا على المباراة وقدمنا كل ما يجب تقدميه داخل الملعب، لكن كنا نفتقد للإنهاء، يجب أن نحاول إيجاد حلول لهذا الأمر في المستقبل، والفيحاء قدم مباراة كبيرة جداً."

وتعليقا على انتقال البرازيلي نيمار لصفوق "الزعيم"، أوضح مدرب "الهلال" قائلا: "سنتحسن هجوميا بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن أنضم نيمار للفريق، وميتروفيتش، ونيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا الكثير.

" وأردف: "نيمار لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة، وحتى الآن لم تحدد مدة غيابه"، لافتا إلى أن "تواجد اللاعبين البرازيليين في فريقنا سيزيدنا قوة، لأنهم يمتلكىن المهارة الفردية وهي مهمة جدا". ويوم الثلاثاء الماضي، انضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، رسمي، إلى نادي الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان