السعودية تعلن عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالف وترحيل 9104 مخالفين

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تمكنت السلطات السعودية خلال أسبوع، من ضبط 15245 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 10 حتى 16 أغسطس 2023، أسفرت عن النتائج التالية: " - أولا:
بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15245 مخالفا، منهم 8539 مخالفا لنظام الإقامة، و4253 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2453 مخالفا لنظام العمل.
- ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 829 شخصا، 53% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 60 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.