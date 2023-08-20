توتنهام يحقق فوزاً ثميناً على ضيفه مانشستر يونايتد

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حسم فريق توتنهام مواجهة القمة أمام ضيفه مانشستر يونايتد بالتغلب عليه بهدفين دون رد السبت في إطار المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت المباراة على ملعب توتنهام وانتهى شوطها الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني تمكن السنغالي باب سار من افتتاح التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 49، قبل أن يسجل ليساندرو مارتينيز هدفا عكسياً بالخطأ في شباك فريقه مانشستر يونايتد في الدقيقة 83.

ورفع توتنهام رصيده بذلك إلى 4 نقاط فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط من فوز في المرحلة الأولى على وولفرهامبتون