هجوم مسلح يسفر عن قتيلين إسرائيليين قرب نابلس بالضفة الغربية توتنهام يحقق فوزاً ثميناً على ضيفه مانشستر يونايتد الإتحاد اليمني لكرة القدم يتحدث عن فوزا معنويا للمنتخب الوطني على أحد الأندية المصرية في مباراة ودية..تفاصيل الرئيس الأميركي يستعد لتوقيع شراكة استراتيجية مع هذه الدولة إصابة طفلة برصاص قناص حوثي بمديرية قعطبة شمالي الضالع النصر يدعم صفوفه بصفقتين كبيرتين..وأهلي جدة يضم مدافعاً تركياً مليشيا الحوثي تحقق مع صيادين أفرجت عنهم السلطات الإرتيرية وزير الخارجية الإيراني يعلق على مباحثاته مع بن سلمان.. ماذا قال واتسآب يحصل على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات..تفاصيل واتساب يطلق ميزة جديدة انتظرها المستخدمون لسنوات.. تعرف عليها
حسم فريق توتنهام مواجهة القمة أمام ضيفه مانشستر يونايتد بالتغلب عليه بهدفين دون رد السبت في إطار المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أقيمت المباراة على ملعب توتنهام وانتهى شوطها الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني تمكن السنغالي باب سار من افتتاح التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 49، قبل أن يسجل ليساندرو مارتينيز هدفا عكسياً بالخطأ في شباك فريقه مانشستر يونايتد في الدقيقة 83.
ورفع توتنهام رصيده بذلك إلى 4 نقاط فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط من فوز في المرحلة الأولى على وولفرهامبتون