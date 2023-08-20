الإتحاد اليمني لكرة القدم يتحدث عن فوزا معنويا على أحد الأندية المصرية بأربعة أهداف في مباراة ودية..تفاصيل

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال الاتحاد اليمني لكرة القدم، إن منتخب اليمن الأولمبي لكرة القدم مطعما بعدد من لاعبي المنتخب الاول، حقق فوزا معنويا على حساب نادي توت اف سي المصري برباعية نظيفة في أولى لقاءاتة الودية بمعسكره الخارجي في مصر.

وأضاف أن اللقاء أقيم على ثلاث فترات، الفترة الأولى والثانية كانت مدة كل فترة منها ثلاثون دقيقة، بينما كانت مدة الفترة الثالثة خمسة وأربعون دقيقة كاملة.

وانتهت الفترة الأولى للقاء بتعادل سلبي، فيما الفترة الثانية سجل المنتخب اليمني هدفين أحدهما ضربة جزاء، واختتم الفترة الثالثة بهدفين لصالح منتخب اليمن، أحدهما سجله اللاعب حمزة محروس.

وأشار الاتحاد، إلى أنه يجرى حاليا الترتيب لاقامة لقاءين وديين هذا الأسبوع أمام فريق الاهلي المصري الاولمبي والفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري.