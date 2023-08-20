الإتحاد اليمني لكرة القدم يتحدث عن فوزا معنويا على أحد الأندية المصرية بأربعة أهداف في مباراة ودية..تفاصيل الرئيس الأميركي يستعد لتوقيع شراكة استراتيجية مع هذه الدولة إصابة طفلة برصاص قناص حوثي بمديرية قعطبة شمالي الضالع النصر يدعم صفوفه بصفقتين كبيرتين..وأهلي جدة يضم مدافعاً تركياً مليشيا الحوثي تحقق مع صيادين أفرجت عنهم السلطات الإرتيرية وزير الخارجية الإيراني يعلق على مباحثاته مع بن سلمان.. ماذا قال واتسآب يحصل على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات..تفاصيل واتساب يطلق ميزة جديدة انتظرها المستخدمون لسنوات.. تعرف عليها منظمة دولية تتحدث عن أزمة إنسانية كارثية في اليمن..تفاصيل جامعات خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تمدد فترة القبول والتسجيل لهذا السبب
قال الاتحاد اليمني لكرة القدم، إن منتخب اليمن الأولمبي لكرة القدم مطعما بعدد من لاعبي المنتخب الاول، حقق فوزا معنويا على حساب نادي توت اف سي المصري برباعية نظيفة في أولى لقاءاتة الودية بمعسكره الخارجي في مصر.
وأضاف أن اللقاء أقيم على ثلاث فترات، الفترة الأولى والثانية كانت مدة كل فترة منها ثلاثون دقيقة، بينما كانت مدة الفترة الثالثة خمسة وأربعون دقيقة كاملة.
وانتهت الفترة الأولى للقاء بتعادل سلبي، فيما الفترة الثانية سجل المنتخب اليمني هدفين أحدهما ضربة جزاء، واختتم الفترة الثالثة بهدفين لصالح منتخب اليمن، أحدهما سجله اللاعب حمزة محروس.
وأشار الاتحاد، إلى أنه يجرى حاليا الترتيب لاقامة لقاءين وديين هذا الأسبوع أمام فريق الاهلي المصري الاولمبي والفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري.