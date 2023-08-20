الرئيس الأميركي يستعد لتوقيع شراكة استراتيجية مع هذه الدولة

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أمس الجمعة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتنام خلال زيارة رسمية للبلد الآسيوي في منتصف سبتمبر/أيلول.

وقالت الصحيفة إن الاتفاقية ستتيح الفرصة لتعاون ثنائي جديد من شأنه تعزيز جهود فيتنام لتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة لديها في مجالات تشمل إنتاج أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وكان مصدر مطلع قد صرح لـ"رويترز" أمس الجمعة بأن بايدن يفكر في زيارة فيتنام في سبتمبر/ أيلول.

وقال بايدن هذا الشهر إنه سيسافر "قريبا" إلى فيتنام لأنها ترغب في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وأن تصبح شريكا رئيسيا لها.

ولم يؤكد البيت الأبيض خطط الزيارة. ولم ترد وزارة الخارجية الفيتنامية بعد على طلب للتعليق اليوم السبت.

كما لم يؤكد المتحدث باسم الوزارة فام تو هانغ يوم الخميس أو ينفي أن هناك زيارة محتملة لبايدن.

وقال "هانغ" في مؤتمر صحفي دوري: "اتفق قادة رفيعو المستوى في البلدين على إجراءات لتعميق العلاقات الثنائية بشكل مستقر وموضوعي وطويل الأمد ويناقشونها، كما يهدفون إلى رفع (العلاقات) إلى مستوى جديد عندما يكون ذلك ممكنا".

وفي اجتماع في أبريل/ نيسان عبر رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن رغبتهما في تعميق العلاقات وسط سعي واشنطن إلى توطيد العلاقات مع شركاء في آسيا لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.