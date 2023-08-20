إصابة طفلة برصاص قناص حوثي بمديرية قعطبة شمالي الضالع

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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في جريمة جديدة لمليشيا الإرهاب الحوثية ، واستمراراً لجرائمها ضد الطفولة اليمنية خاصة ، والمدنيين عامة ..

تعرضت طفلة لإصابة خطيرة بطلقتي قناص لمليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، في بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.

وذكرت مصادر محلية، بأن الطفلة/ نجمة مبارك اليوبي (8 أعوام) تعرضت لإصابة في قدمها إثر إستهدافها برصاصتين أطلقها قناص بالمليشيا الحوثية الإرهابية، أثناء ما كانت ترعى الأغنام بجوار منزلها بمنطقة “مرخزة” غربي مديرية قعطبة.

وأضافت المصادر أن قدم الطفلة تعرضت لتمزق الأوردة وتهشم العظام. وقد تم نقل الطفلة وهي بحالة خطيرة إلى مدينة