النصر يدعم صفوفه بصفقتين كبيرتين..وأهلي جدة يضم مدافعاً تركياً

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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واصل ناديا النصر والأهلي السعوديان تدعيم صفوفهما بصفقات قوية في إطار سعيهما للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي النصر تعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة "العالمي" قد توصلت إلى اتفاق مع لابورت على الشروط الشخصية في عقده الجديد مع النصر.

وقالت إنَّ عقد اللاعب الإسباني مع النصر سيمتد لمدة 3 سنوات حتى صيف 2026، على أن يصل إلى السعودية خلال اليومين المقبلين، من أجل إتمام التعاقد مع الفريق.

وكان النصر قد دخل في مفاوضات جادة مع السيتي في الساعات الأخيرة، من أجل التعاقد مع لابورت لتدعيم صفوفه بمدافع جديد.

وفي صفقة أخرى، أكدت صحيفة "الرياضية" أن النصر قد توصل لاتفاق مع بورتو البرتغالي على ضم لاعبه أوتافيو إدميلسون في الميركاتو الصيفي الجاري، بصفقة قيمتها 60 مليون يورو ومدتها 3 مواسم.

من جانبها، قالت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية إن لاعب الوسط البرتغالي سيحصل على راتب يقدر بـ40 مليون يورو في الموسم.

وأشار تقرير الصحيفة البرتغالية، إلى أن النصر قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب بعد التوصل لاتفاق مع "التنين" البرتغالي.

وبذلك سيكون أوتافيو أغلى لاعب يرحل عن صفوف ملعب "الدراغاو" في التاريخ بـ60 مليون يورو متفوقاً على البرازيلي إيدر ميليتاو الذي انضم إلى ريال مدريد في 2019-2020 مقابل 50 مليون يورو.

وسيكون أوتافيو أغلى لاعب في تاريخ النصر السعودي بقيمة تصل لضعف ما انتقل به ساديو ماني قادماً من بايرن ميونيخ الألماني.

وسيصبح ثاني أغلى انتقال في الدوري السعودي بعد نيمار الذي انضم مقابل 90 مليون يورو للهلال.

وأمس الجمعة، تجرع فريق النصر مرارة الهزيمة للمباراة الثانية توالياً في الدوري السعودي أمام ضيفه التعاون بثنائية نظيفة رغم استعادة نجومه، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

وخسر النصر في الجولة الافتتاحية 2-1 أمام الاتفاق في غياب رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس بسبب الإرهاق بعد التتويج بلقب البطولة العربية.

الأهلي يضم ديميرال

وعلى صعيد الأهلي السعودي، فقد أعلن، السبت، تدعيم صفوفه بالمدافع التركي ميريه ديميرال، لاعب أتلانتا الإيطالي، لمدة ثلاث سنوات.

وكتب الأهلي على منصة "إكس": "محارب آخر يعزز كتيبتنا".

من جانبه، قال ديميرال خلال الفيديو التقديمي للاعب: إنه "لا يحب الخسارة، ويريد أن يكون فريقه في المقدمة دائماً".

وأضاف أنه "شاهد المباراة الأولى للفريق بالدوري وأبهروه جداً، ولذلك لا يستطيع الانتظار للعب.. وجاهز للقتال".

وسبق أن خاض مدافع منتخب تركيا البالغ عمره 25 عاماً، تجارب مع يوفنتوس وساسولو وسبورتنيغ لشبونة وفنربخشة.

وأبرم الأهلي، العائد إلى دوري الأضواء بعد عام واحد في الدرجة الأولى (يلو)، صفقات قوية مثل السنغالي إدوار مندي حارس تشيلسي، والإيفواري فرانك كيسيه لاعب وسط برشلونة، وروجر إيبانيز مدافع روما، وآلان سانت-ماكسيمين جناح نيوكاسل، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

كما عيَّن الأهلي المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي قاده لحصد لقب الدرجة الثانية.

وبدأ أهلي جدة الموسم الجديد بقوة وفاز على الحزم والخليج بالنتيجة ذاتها (3-1)، ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدوري مبكراً.