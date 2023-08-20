الإتحاد اليمني لكرة القدم يتحدث عن فوزا معنويا على أحد الأندية المصرية بأربعة أهداف في مباراة ودية..تفاصيل الرئيس الأميركي يستعد لتوقيع شراكة استراتيجية مع هذه الدولة إصابة طفلة برصاص قناص حوثي بمديرية قعطبة شمالي الضالع النصر يدعم صفوفه بصفقتين كبيرتين..وأهلي جدة يضم مدافعاً تركياً مليشيا الحوثي تحقق مع صيادين أفرجت عنهم السلطات الإرتيرية وزير الخارجية الإيراني يعلق على مباحثاته مع بن سلمان.. ماذا قال واتسآب يحصل على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات..تفاصيل واتساب يطلق ميزة جديدة انتظرها المستخدمون لسنوات.. تعرف عليها منظمة دولية تتحدث عن أزمة إنسانية كارثية في اليمن..تفاصيل جامعات خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تمدد فترة القبول والتسجيل لهذا السبب
اقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على التحقيق مع صيادين من أبناء مدينة الحديدة، أفرجت عنهم السلطات الإرتيرية ووصلوا إلى مديرية الخوخة الثلاثاء الماضي.
وقالت مصادر محلية ، أن سبعة صيادين من بين 100 صياد أفرجت عنهم اريتريا عادوا أمس الجمعة من مدينة الخوخة إلى ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وفقا لـ”تهامة 24″،.
واضافت المصادر أن مسلحين حوثيين، اعتقلت الصيادين السبعة من ميناء الاصطياد بمدينة الحديدة صباح أمس، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
إلى ذلك أكد مصدر مقرب من أحد الصيادين أن المليشيات أجرت تحقيقات معهم استمرت لساعات ولم تفرج عنهم إلا بالتزامات وتعهدات خطية..