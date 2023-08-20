مليشيا الحوثي تحقق مع صيادين أفرجت عنهم السلطات الإرتيرية

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على التحقيق مع صيادين من أبناء مدينة الحديدة، أفرجت عنهم السلطات الإرتيرية ووصلوا إلى مديرية الخوخة الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر محلية ، أن سبعة صيادين من بين 100 صياد أفرجت عنهم اريتريا عادوا أمس الجمعة من مدينة الخوخة إلى ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وفقا لـ”تهامة 24″،.

واضافت المصادر أن مسلحين حوثيين، اعتقلت الصيادين السبعة من ميناء الاصطياد بمدينة الحديدة صباح أمس، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

إلى ذلك أكد مصدر مقرب من أحد الصيادين أن المليشيات أجرت تحقيقات معهم استمرت لساعات ولم تفرج عنهم إلا بالتزامات وتعهدات خطية..