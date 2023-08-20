وزير الخارجية الإيراني يعلق على مباحثاته مع بن سلمان.. ماذا قال

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علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، مؤكداً أنه أجرى معه مباحثات صريحة ومفيدة ومثمرة نابعة من علاقات حسن الجوار.
وقال عبد اللهيان، في منشور عبر منصة X “تويتر سابقاً”: “اجتمعت هذا الصباح لمدة 90 دقيقة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان في جدة، وأجرينا محادثة صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار”.
وأضاف: بإرادة قيادة البلدين، تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات، مشيراً إلى توافق وجهات النظر بين إيران والسعودية إزاء قضايا “الأمن والتنمية في المنطقة للجميع”.
وجاءت زيارة أمير عبد اللهيان، وهي الأولى لوزير خارجية إيران منذ أكثر من 10 سنوات، بعد شهرين على زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لطهران، والتي كانت الأولى لوزير خارجية سعودي منذ عام 2006، حيث عقدا مباحثات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد والسياحة والنقل.
وبعد أن اتفق البلدان بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما، أعادت إيران في 6 يونيو فتح سفارتها في الرياض.
وعينت طهران سفيرها السابق لدى الكويت علي رضا عنايتي سفيرا جديدا لها لدى الرياض.