الإتحاد اليمني لكرة القدم يتحدث عن فوزا معنويا على أحد الأندية المصرية بأربعة أهداف في مباراة ودية..تفاصيل الرئيس الأميركي يستعد لتوقيع شراكة استراتيجية مع هذه الدولة إصابة طفلة برصاص قناص حوثي بمديرية قعطبة شمالي الضالع النصر يدعم صفوفه بصفقتين كبيرتين..وأهلي جدة يضم مدافعاً تركياً مليشيا الحوثي تحقق مع صيادين أفرجت عنهم السلطات الإرتيرية وزير الخارجية الإيراني يعلق على مباحثاته مع بن سلمان.. ماذا قال واتسآب يحصل على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات..تفاصيل واتساب يطلق ميزة جديدة انتظرها المستخدمون لسنوات.. تعرف عليها منظمة دولية تتحدث عن أزمة إنسانية كارثية في اليمن..تفاصيل جامعات خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تمدد فترة القبول والتسجيل لهذا السبب
أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" عن إطلاق تحديث جديد للتطبيق حمل معه ميزة انتظرها الكثير من المستخدمين.
والمميز في نسخة التطبيق الجديدة هو أنها باتت توفر للمستخدم إمكانية إرسال الصور للآخرين بجودة HD، أي أن المستلم بات يتلقى صورا عالية الدقة.
وباتت الميزة الجديدة متوفرة لجميع مستخدمي "واتس آب" شريطة تحميل أحدث نسخة من التطبيق. ixbt.com وللحصول على الميزة الجديدة يجب تحديث تطبيق واتس آب، وبعدها سيظهر للمستخدم تلقائيا زر "HD" بجانب خيارات تعديل الصورة قبل إرسالها لشخص آخر، وبمجرد الضغط على هذا الخيار سيتمكن المستخدم من تحديد دقة الصورة المرسلة من خلال خيارين.
وعند تلقي المستلم الصورة التي أرسلت إليه من شخص ما سيظهر له في الزاوية اليسرى أنها أرسلت له بجودة