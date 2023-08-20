واتساب يطلق ميزة جديدة انتظرها المستخدمون لسنوات.. تعرف عليها

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن تطبيق “واتساب” المملوك لشركة “ميتا” الأمريكية، السبت، إطلاق تحديث جديد حمل معه ميزة انتظرها ملايين المستخدمين حول العالم.

وتميزت النسخة المحدثة في تطبيق واتساب، بأنها باتت توفر للمستخدم إمكانية إرسال الصورة بجودة HD، فأصبح من الممكن للمستلم تلقي صور من قبل الأصدقاء أو زملاء العمل بجودة ودقة عالية الوضوح.

ويستطيع جميع المستخدمين، الإستفادة من هذه الميزة، بعد تحميل أحدث نسخة من التطبيق، حيث سيظهر للمستخدم تلقائياً زر “HD” بجانب خيارات تعديل الصورة قبل إرسالها لشخص آخر.

وبمجرد الضغط على هذا الخيار، سيتمكن المستخدم من تحديد دقة الصورة المرسلة عن طريق خيارين.

وعند تلقي المستلم الصورة التي أرسلت إليه من شخص ما سيظهر له في الزاوية اليسرى أنها أرسلت بجودة HD.