منظمة دولية تتحدث عن أزمة إنسانية كارثية في اليمن..تفاصيل

الأحد 20 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم السبت، إن اليمن يواجه أزمة إنسانية كارثية لنقص التمويل.

وأوضحت المنظمة في حسابها على منصة إكس أن “اليمن يواجه أزمة إنسانية كارثية، حيث يحتاج الملايين إلى المساعدة”.

وشددت المنظمة على أن التمويل في الوقت المناسب يعني توفير دعم سبل العيش المنقذة للحياة للمجتمعات الريفية.

وأمس الجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي، تقليص جميع البرامج الإغاثية الرئيسية في اليمن، اعتبارا من نهاية سبتمبر، بسبب أزمة تمويلية حادة.