واتساب يطلق ميزة جديدة انتظرها المستخدمون لسنوات.. تعرف عليها منظمة دولية تتحدث عن أزمة إنسانية كارثية في اليمن..تفاصيل جامعات خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تمدد فترة القبول والتسجيل لهذا السبب وفاة طفلة في مأرب بهذا الوباء الحاد الوخيم ..تفاصيل صحيفة حوثية تعترف بان إيرادات الإتصالات التي تجنيها من المشتركين كافية لصرف المرتبات الحكم على أسوأ قاتلة للأطفال في تاريخ بريطانيا الحديث..تفاصيل العقوبة مليشيا الحوثي تعاقب "10" معلمين بهذه الطريقة القاسية..تفاصيل قيادي حوثي يكشف كواليس زيارة الوفد العماني إلى صنعاء مليشيا الحوثي تقصف قرى سكنية بريف محافظة تعز عاجل.. صدور قرار جمهوري
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم السبت، إن اليمن يواجه أزمة إنسانية كارثية لنقص التمويل.
وأوضحت المنظمة في حسابها على منصة إكس أن “اليمن يواجه أزمة إنسانية كارثية، حيث يحتاج الملايين إلى المساعدة”.
وشددت المنظمة على أن التمويل في الوقت المناسب يعني توفير دعم سبل العيش المنقذة للحياة للمجتمعات الريفية.
وأمس الجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي، تقليص جميع البرامج الإغاثية الرئيسية في اليمن، اعتبارا من نهاية سبتمبر، بسبب أزمة تمويلية حادة.