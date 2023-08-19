وفاة طفلة في مأرب بهذا الوباء الحاد الوخيم ..تفاصيل

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توفيت السبت الموافق 19 /اغسطس آب ، طفلة جراء تعرضها لسوء التغذية الحاد الوخيم في مخيم للنازحين شرق محافظة مأرب وسط اليمن.
وذكرت مصادر صحية في المركز الصحي بمخيم النقيعاء للنازحين شرق مأرب معجبة المنصوري أن طفلة في الشهر الثامن توفيت اليوم بعد معاناة مع إصابتها بسوء التغذية الحاد الوخيم بالتزامن مع إصابة والدة الطفلة بسوء التغذية.
وأضافت أن أكثر من 16 الف حالة إصابة بسوء التغذية بمحافظة مأرب بين الأطفال والنساء المرضعات والحوامل رصدها مكتب الصحة منذ بداية العام الجاري. وأشارت إلى أن عددا من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم بلغ عددهم 3 الف حالة والذي يعد أخطر أنواع الإصابة و التي قد تتطور في الأطفال وتؤودي إلى الوفاة.
وكان مكتب الصحة بالمحافظة قد رصد اصابة 7231 طفل بسوء التغذية الحاد المتوسط مضيفة أن أعداد سوء التغذية في أوساط الأمهات الحوامل والمرضعات في مأرب بلغت 6434 بما فيها النساء في مخيمات النازحين في مختلف مناطق المحافظة التي تحتضن حوالي اثنين مليون نازح من مختلف مناطق اليمن