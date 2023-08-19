صحيفة حوثية تعترف بان إيرادات الإتصالات التي تجنيها من المشتركين كافية لصرف المرتبات

السبت 19 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعترفت صحيفة حوثية بشكل غير مباشر بأن إيرادات الإتصالات التي تجنيها المليشيا الحوثية كافية لصرف المرتبات .

وأقرت صحيفة “اليمن ” التابعة للحوثيين في نشرتها بتاريخ 13 يناير 2020م – اي قبل 3 سنوات – تصريحا منسوبا لشركة تيليمن مفاده أن خسائر الشركة وصلت بسبب انقطاع كابل الألياف الضوئية البحري الدولي وصل إلى 10 مليار ريال في 4 أيام فقط . وعليه فإن ‏الخساره في 4 أيام فكم الأرباح ل 8 سنوات 8 سنوات ×365 يوم= 2920 يوم 2920يوم÷ 4ايام=730 730×10000000000= 7300000000000 سبعه تريليون وثلاثمائة مليارريال ارباح 8 سنوات من ايرادواحد(الانترنت) مرتبات الجمهوريه في السنة 70مليار 7300000000000 ÷70000000000= تكفي لسداد مرتبات104سنوات للجمهورية .

وبحسب الناشطين فإن هناك أكثر من 15 مليون مشترك في شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية منهم 11 مليون مشترك في شركة يمن موبايل أكبر شركة نقال في مناطق سيطرة المليشيا والذين يدفعون شهريا إشتراك فقط بمبلغ مليار ونصف المليار ناهيك ان رسوم الخدمات والضرائب والتي تزيد عن 20 ضعف .

ويواصل المعلمون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إضرابهم المستمر حتى تنفيذ صرف رواتبهم