الحكم على أسوأ قاتلة للأطفال في تاريخ بريطانيا الحديث..تفاصيل العقوبة

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الممرضة التي تبدو لطيفة من الوهلة الأولى لوسي ليتبي 33 عامًا أدينت اليوم بقتل سبعة أطفال رضّع ومحاولة قتل ستة آخرين عن طريق حقن الهواء في دمائهم ومعدتهم وإرغامهم على الطعام والاعتداء عليهم جسديًا وتسميمهم بالأنسولين جرائم الممرضة الفظيعة ارتكبت في الفترة بين يونيو 2015 ويونيو 2016 ..
وبدأت الشرطة التحقيق في القضية بعد وصول بلاغ من عائلة إحدى الضحايا عام 2017 وتم اعتقال المجرمة عام 2018 بعد جمع أدلة كافية على إدانتها أنكرت ليتبي جميع الاتهامات باستمرار وأكدت لهيئة المحلفين بأن هذه المزاعم دمّرتها قائلةً: “لقد بذلت قصارى جهدي لرعايتهم وعملت جاهدة لمساعدة الأطفال والاهتمام بهم وليس لإلحاق الأذى “ من المتوقع أن تعلن المحكمة الحكم عليها يوم الاثنين المقبل بعد أن أدينت في الجلسة الأخيرة ..
وقد تصبح ليتبي ثالث امرأة على قيد الحياة في بريطانيا يتم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط مما يعني أنه لن يتم إطلاق سراحها من السجن على الإطلاق