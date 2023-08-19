السبت 19 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم قيادي في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية على خطف ثلاثة معلمين من منازلهم والاعتداء على سبعة آخرين في مديرية عتمة بذمار، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي المدعو أحمد الجرموزي، المكنى أبو يحيى، اعتقل ثلاثة معلمين من منازلهم في مديرية عتمة بذمار ونقلهم إلى سجن أمن المديرية.

وأضافت، إن الجرموزي اعتدى على سبعة معلمين آخرين بأعقاب البنادق في المديرية ذاتها رداً على إضرابهم.

ويأتي هذا الحادث في إطار نزول الجرموزي إلى منازل التربويين من أبناء المديرية والمشاركين في الإضراب القائم منذ أربعة أسابيع في جميع المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية للمطالبة برواتبهم المنهوبة.