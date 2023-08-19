آخر الاخبار

مليشيا الحوثي تعاقب "10" معلمين بهذه الطريقة القاسية..تفاصيل قيادي حوثي يكشف كواليس زيارة الوفد العماني إلى صنعاء مليشيا الحوثي تقصف قرى سكنية بريف محافظة تعز عاجل.. صدور قرار جمهوري رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بالنجاحات التي حققتها السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية في إنفاذ القانون سياسيون : يجب أن يكون لمأرب حضور في القرار السياسي بما يوازي ثقلها ودورها في المعركة الوطنية المبعوث الأمريكي.. خزان صافر بحاجة ماسة" إلى 22 مليون دولار..تفاصيل وفاة عروسة سعودية خلال شهر العسل خارج المملكة .. شاهد بالفيديو المهرة.. حزمة من المشاريع افتتحها الرئيس العليمي ووضع حجر أساسها اليوم اعتبارًا من سبتمبر.. الغذاء العالمي يقلص المساعدات الإنسانية في اليمن

مليشيا الحوثي تعاقب "10" معلمين بهذه الطريقة القاسية..تفاصيل

السبت 19 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 274

أقدم قيادي في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية على خطف ثلاثة معلمين من منازلهم والاعتداء على سبعة آخرين في مديرية عتمة بذمار، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي المدعو أحمد الجرموزي، المكنى أبو يحيى، اعتقل ثلاثة معلمين من منازلهم في مديرية عتمة بذمار ونقلهم إلى سجن أمن المديرية.

وأضافت، إن الجرموزي اعتدى على سبعة معلمين آخرين بأعقاب البنادق في المديرية ذاتها رداً على إضرابهم.

ويأتي هذا الحادث في إطار نزول الجرموزي إلى منازل التربويين من أبناء المديرية والمشاركين في الإضراب القائم منذ أربعة أسابيع في جميع المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية للمطالبة برواتبهم المنهوبة.

إقراء أيضاً
قيادي حوثي يكشف كواليس زيارة الوفد العماني إلى صنعاء
مليشيا الحوثي تقصف قرى سكنية بريف محافظة تعز
عاجل.. صدور قرار جمهوري
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بالنجاحات التي حققتها السلطة المحلية وأجهزتها الأم
سياسيون : يجب أن يكون لمأرب حضور في القرار السياسي بما يوازي ثقلها ودورها في المع
المبعوث الأمريكي.. خزان صافر بحاجة ماسة" إلى 22 مليون دولار..تفاصيل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول