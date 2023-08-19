قيادي حوثي يكشف كواليس زيارة الوفد العماني إلى صنعاء

السبت 19 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف قيادي حوثي اليوم السبت عن كواليس زيارة الوفد العماني إلى العاصمة صنعاء.

وافاد عضو ما يسمى بالمكتب السياسي للجماعة الانقلابية المدعو علي القحوم، في تغريدة عبر منصة إكس، إن "صنعاء رحبت بزيارة الوفد العماني الوسيط ورئيس الوفد الوطني (الحوثي) وبعثت الأمل والتفاؤل مجددا".



وتابع: "تمت إتاحة الفرصة للوسيط العماني لبذل الجهود في التقدم لتحريك المياه الراكدة، وتجاوز التعثر والعقد في الملفات الإنسانية ذات الأولوية الملحة، ومنها صرف المرتبات وإطلاق الأسرى وفتح المطارات والموانئ ورفع الحصار بشكل كلي، ووقف الحرب وخروج القوات الأجنبية، وإعادة الإعمار وجبر الضرر وتحقيق السلام العادل".





وأضاف قائلاً"بهذا يكون التقدم إيجابيا ينعكس بظلاله على المرحلة التالية باتجاه الحل السياسي الشامل والحوار اليمني اليمني، بإرادة وقيادة يمنية وبرعاية أممية للمرحلة الانتقالية والشراكة الوطنية الحقيقية دون وصاية وهيمنة خارجية، والتي تحافظ على وحدة واستقلال وسيادة اليمن".





والخميس، الماضي وصل وفد عماني إلى صنعاء، في زيارة تهدف الى تحريك جمود المفاوضات مع قيادة الحوثيين.



