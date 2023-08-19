مليشيا الحوثي تقصف قرى سكنية بريف محافظة تعز

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جددت جماعة الحوثي، السبت، قصفها لقرى سكنية بريف محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي قصف القرى السكنية الآهلة بالسكان ومزارع المواطنين في قرية الظُفير الواقعة في منطقة حوامرة بمديرية ماوية شرقي محافظة تعز.
وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي استهدفت منازل المواطنين في حوامرة بقذائف الهاون، ما أدى لأضرار مادية في منازل المواطنين وتسببت بحالة من الرعب والهلع في أوساط الأهالي خصوصا النساء والأطفال.
وتأتي عملية القصف الجديدة، بعد أقل من يومين من قصف حوثي مماثل استهدف ذات المنطقة ما أدى إلى خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين الحيوانية بعد نفوق عدد من الأغنام والابل.