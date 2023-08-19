رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بالنجاحات التي حققتها السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية في إنفاذ القانون سياسيون : يجب أن يكون لمأرب حضور في القرار السياسي بما يوازي ثقلها ودورها في المعركة الوطنية المبعوث الأمريكي.. خزان صافر بحاجة ماسة" إلى 22 مليون دولار..تفاصيل وفاة عروسة سعودية خلال شهر العسل خارج المملكة .. شاهد بالفيديو المهرة.. حزمة من المشاريع افتتحها الرئيس العليمي ووضع حجر أساسها اليوم اعتبارًا من سبتمبر.. الغذاء العالمي يقلص المساعدات الإنسانية في اليمن ''تجي تشتري حاجة ما تقدرش''.. شاهد امرأة يمنية تبكي بحرقة امام الكاميرا التعاون يضرب النصر في ملعبه ووسط جماهيره واتسآب يحصل على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات تفاصيل أعنف المعارك الطاحنة في السودان… ضحايا في مدن العاصمة وكردفان ودارفور
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بالنجاحات التي تحققها السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية في إنفاذ القانون، وخصوصًا على صعيد مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، والعناصر الإجرامية المنتمية للجماعات الارهابية، بما فيها المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
جاء ذلك خلال اجتماعًا له ، اليوم السبت الموافق19/ أغسطس آب، باللجنة الأمنية والقيادات العسكرية في محافظة المهرة بحضور محافظ المحافظة، رئيس اللجنة محمد علي ياسر.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية تعزيز اليقظة العالية التي تحلت بها الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة المهرة خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس والحكومة على دعم وإسناد جهود السلطات المحلية في المحافظات المحررة لتثبيت الأمن والاستقرار، والسكينة العامة.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات الأمنية والعسكرية، واستعرض الاجراءات المتخذة بشأنها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية. حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، ونائب رئيس جهاز الأمن القومي اللواء محمد عيضة، وعدد من المسؤولين في المحافظة.