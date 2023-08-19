وفاة عروسة سعودية خلال شهر العسل خارج المملكة .. شاهد بالفيديو

السبت 19 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أثارت وفاة "عروس حائل" بثينة شايع ناصر القباع حزنا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، حيث رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بسكتة قلبية خلال قضائها "شهر العسل" في البوسنة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع

فيديو لزوجها عبد اللطيف العامر نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث رثاها قائلا: "الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل..الله يثبّتها عند السؤال.. إنني فقدت شخصاً غالياً".

وكتب في تغريدة أخرى: "‏اللهم بشر زوجتي بقبول دعائنا وأسعدها به سعادة لا نهاية لها يا رب العالمين". وأعرب رواد مواقع التاواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لهذه الواقعة، داعيين للعروس الراحلة بالرحمة والمغفرة، وللعريس بالصبر والسلوان

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