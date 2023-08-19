المهرة.. حزمة من المشاريع افتتحها الرئيس العليمي ووضع حجر أساسها اليوم

السبت 19 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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افتتح الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت في مدينة الغيضة، 10 مشاريع انمائية وخدمية في مجالات الطرق والاشغال والعامة، والكهرباء والطاقة، والمياه، والشباب والرياضة بقيمة 28 مليون و 101 الف دولار على نفقة السلطة المحلية بمحافظة المهرة، ومساهمات من الحكومة.

كما وضع الرئيس حجر اساس 9 مشاريع انمائية وخدمية في قطاعات المياه، والطرق، والاشغال العامة، وذلك بحضور نائبي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله ابو الغيث، والمهندس وحي امان، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، ووزيري التربية والتعليم الدكتور طارق العكبري، والاشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي، وامين عام المجلس المحلي سالم نيمر، ووكيل محافظة المهرة مختار بن عويض، وعدد من المسؤولين.

وتشمل المشاريع التي افتتحها الرئيس، توسعة وإعادة تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة، ومشروع إنارة شوارع مدينة الغيضة ومداخل المديريات والانفاق الأربعة بجبال فرتك على مسار الطريق الدولي الساحلي.

كما ضمت المشروعات اعادة تأهيل طريق صرفيت-حوف بطول 10 كم، وتأهيل الشبكة الداخلية للمياه في مديرية سيحوت.

وفي قطاع الكهرباء تم افتتاح مشروع تحسين شبكة مدينة الغيضة وضواحيها الذي يتكون من 13محولا كهربائيا وشبكتي ضغط عالي ومنخفض لتحسين شبكة الكهرباء في عدد من احياء المدينة.

كما ضمت قائمة المشاريع انشاء الدفاعات الحمائية لمدينة الغيضة من السيول، والحفاظ على الاراضي الزراعية بطول حوالى ثلاثة كم، كما شملت القائمة افتتاح مشروعي انشاء وتعشيب ملعب نادي الجزع، وبيت الشباب في المحافظة.

في حين شملت المشاريع التي وضع الرئيس حجر اساسها، تاهيل طريق الغيضة-سيحوت-حضاتهم، وسفلتة المداخل الرئيسية لعواصم المديريات، وشق وسفلتة الخط الدائري لمدينة الغيضة، ومدخل مدينة شحن، وشبكة مياه فوري، ضبوت، نشطون، والمرحلة الاولى من شبكة مياه مدينة شحن، وشبكة توزيع المياه في مناطق المسيلة، وابار مديرية حصوين، اضافة الى توسعة سور مطار الغيضة الدولي.

كما وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي حجر اساس انشاء المدرسة النموذجية للمتفوقين بمحافظة المهرة لرعاية وتخريج الطلاب النوابغ من مختلف المديريات.