''تجي تشتري حاجة ما تقدرش''.. شاهد امرأة يمنية تبكي بحرقة امام الكاميرا التعاون يضرب النصر في ملعبه ووسط جماهيره واتسآب يحصل على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات تفاصيل أعنف المعارك الطاحنة في السودان… وقتلى وجرحى في مدن العاصمة وكردفان ودارفور طائرات بوركينا فاسو ومالي تتحرك لأول مرة لصد أي تدخل عسكري ضد النيجر الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في 5 أشهر مع تراجع الدولار الدولار يتجه لتحقيق أكبر سلسلة من المكاسب خلال 15 شهراً النفط يتجه لقطع سلسلة مكاسب دامت 7 أسابيع بفعل الصين والفائدة الأميركية تحفة يابانية أخرى تظهر في عالم السيارات العائلية المتطورة واشنطن تتهم 3 دول في ممارسات إغراقية للسوق الأمريكي
مني نادي النصر بهزيمة مؤثرة على أرضه وبين جماهيره، أمام ضيفه التعاون (0-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء امس الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وسجل هدفي التعاون كل من المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا، ولاعب خط الوسط السعودي أحمد صالح باحسين في الدقيقتين (19، 90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الأول بارك - ALAWWAL Park" بالعاصمة الرياض.
وكان نادي النصر قد استهل مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين (2023-2024)، بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه الاتفاق (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين الماضي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.